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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704653/النائب-هاني-خضر-يحصل-على-الموافقة-لإنشاء-سوق-نموذجى-على-الترعة-المغطاه-بالمنوفية

تقدم النائب هانى خضر، عضو مجلس النواب، بطلب لمحافظ المنوفية للحصول على الموافقة بإنشاء سوق نموذجى على الترعة المغطاه بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم.

دوت الخليج

الموافقة لإنشاء سوق نموذجى على الترعة المغطاه بالمنوفية

حيث تم الموافقة على الطلب المقدم من أهل الناحية القبلية بقرية شنوان والمزكى من النائب هانى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى وتم الطرح والترسية عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

وعلى صعيد متصل، طالب هانى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باستغلال الأراضي على الترع المغطاه لتطوير قرى الريف المصرى والارتقاء بمستوى الخدمات، وإقامة مشروعات ذات نفع عام ؛ ووجه أيضا الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الذى لا يكل ولا يمل للصالح العام.