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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704652/وزير-البترول-تمت-الموافقة-على-استراتيجية-منتدى-غاز-شرق-المتوسط

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه قد تمت الموافقة على الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك خلال الاجتماع السابع لوزراء منتدى غاز شرق المتوط بالقاهرة، والذي شهد حذور جميع الدول، سواء المؤسسة أو المراقبة.

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وأضاف "الملا"، في تصريحات لها على هامش الاجتماع السابع لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط، أنه لأول مرة تشرفنا مفوضة الطاقة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد المنظمات الموجودة معنا كمراقب، من ضمن ثلاثة مراقبين وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وقد دارت الجلسات الخاصة بالمؤتمر وكان أهم ما فيها عرض الاستراتيجية الخاصة بمنتدى غاز شرق المتسوط، والتي أخذت الموافقة من كل الدولة".

وتابع: "نتشرف بوجود رئبس المفوضية الأوروبية، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من إسرائيل عبر مصر".

وأشار إلى أنه وزراء منتدى غاز شرق المتوسط جمعهم لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور رئيسة مفوضية الطاقة الأوروبية، وهو اللقاء الثاني، بعد اللقاء الأول في يوليو 2019.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعمه للنشاط الخاص بالمنتدى وحث على استدامة الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى وهو الهدف الأساسي من إنشاء المنتدى.

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، معرباً سيادته عن التقدير لجهودهم في دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، أخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة في تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجاً تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته.

كما أكد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية.