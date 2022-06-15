انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط مزارع بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704651/العثور-على-جثة-شاب-مجهول-الهوية-وسط-مزارع-بالغربية

تكثف مباحث مركز المحلة الكبرى، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العشرينات من عمره ملقى فى الأراضى الزراعية بقرية المعتمدية.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب فى العشرينات من عمره، ملقى في أحدى الأراضي الزراعية بقرية المعتمدية.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية

وانتقلت قوة أمنية الى محل البلاغ، وبالكشف الظاهرى على الجثة تبين عدم وجود أي أصابات ظاهرية فى الجسد، أو طعنات، كما أنه لا توجد معه أي أوراق لأثبات شخصيته.

النيابة العامة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، ويكثف فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وتوصلت جهود فرع البحث الجنائي بالمحلة أن ما أدى لوفاة الشاب، جرعة مخدارات زائدة.

لخلافات أسرية.. ضبط المتهم بقتل شقيقته بالجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

العثور على جثة الفتاة

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

التحريات

وكشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فضحها على الفيس بوك.. ضبط شخص بالمنيا ابتز سيدة بصورها

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لاتهامه بابتزاز سيدة عن طريق تهديدها بإرسال صور لها والتشهير بسمعتها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة بتضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإرسال رسائل لحسابها الشخصى بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.