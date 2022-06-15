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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704650/مستشار-رئيس-الجمهورية-القطاع-الصحي-يشهد-طفرة-كبيرة-في-عهد-السيسي-فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة كبيرة جدًا في عهد الرئيس السيسي، وكلها في صالح المواطن المصري في مختلف التخصصات والمجالات، لافتًا إلى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات على سبيل المثال ملف أزمة كورونا، وطريقة تعامل الدولة معه، وتم معالجة الأمر بكل احترافية ونجاح من المنظومة الصحية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها دوت الخليج من فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مبادرات كثيرة جدا تحققت في عهد الرئيس السيسي، يمكن منها وأبرزها القضاء على فيروس سي في مصر، والذي يعد واحد من أخطر الأمراض التي تؤثر على حياة ملايين المصريين، وتم توفير الدواء اللازم للمصريين، وتم معالجتها بالكامل، ومصر تكاد تكون خالية من هذا الفيروس.

وتابع أن مبادرة "100 مليون صحة" كان هدفها الاكتشاف المبكر للأمراض بحيث يتم اكتشاف الأمراض المزمنة والحادة، ويتم تشخيصها وعلاجها في وقت مبكر، ونجحت تلك المبادرة في كشف الكثير من الأمراض والتعامل معها في وقت مميز، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض والتعامل معه يساعد بشكل كبير في علاج المرض إلى جانب أنه يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المريض.

مستشار رئيس الجمهورية: مبادة الكشف عن أمراض الدم ساعدت المصريين كثيرا

وأردف أن مبادرة الكشف عن أمراض الدم أيضا تساعد أنه في حالة وجود أي مرض وراثي أو جيني يتم كشفه في مرحلة مبكرة، من أجل التقليل من المخاطر والمضاعفات، وهو ما يساعد في رفع عبء شديد من على المريض وعلى أسرته أيضا.

وواصل أن هناك الكثير من المبادرات المميزة في مصر، مثل الكشف المبكر على سرطان الثدي عند السيدات ومبادرات سرطان الرئة والقولون والتي تعد الأورام الأكثر انتشارا في مصر في المرحلة الأخيرة، حيث إن الكشف المبكر عنها والتدخل السريع ومعالجتها يحقق نتائج إيجابية.