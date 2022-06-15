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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704647/تعليم-الغربية-تعلق-على-رسوب-400-طالبة-منازل-بالصف-الأول-الثانوي

كشف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفاصيل جديدة حول شكوى أولياء أمور مدرسة طلعت حرب الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالمحلة الكبرى، من رسوب ٤٠٠ طالبة أولى ثانوى منزلي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصرحات خاصة لـ دوت الخليج، أن هناك اجراءات قانونية لابد من اتباعها من تقديم تظلم بالإدارة التعليمية ثم بعد 15 يوم يبت فيه ثم يتم فحص ورق الإجابة ومراجعته من قبل لجنة من موجهين المواد الراسبين فيها، لافتا أن مصطلح درجات الرأفة خطأ، مشيراً أن هناك قواعد للمراجعة "لو حد ليه حق هياخده".

إحالة شكوى أولياء أمور طالبات إلى الشئون القانوية

ومن جانبه قرر الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق التعليمية بالمحلة الكبرى، إحالة شكوى أولياء أمور طالبات الصف الأول الثانوي منازل بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنات، بخصوص تجاوز أحد المدرسين في حق الطالبات أثناء الأمتحان، إلى الشئون القانوية، لافتا أن أولياء الأمور قدموا تظلمات بشأن رسوب الطالبات، وسيتم بحثها وأى طالب لديه حق سيأخذه.

مجاهد: "العدد أقل من كدا"

ونفي مدير إدارة شرق التعليمية، ما يتم تداوله حول رسوب ٤٠٠ طالبة أولى ثانوى منازل، مؤكدا أن "العدد أقل من كدا"، وأن نسبة النجاح في هذه المدرسة كانت ١٦% فقط وقامت الإدارة برفعها بدرجات الرأفة، مشيرا أن النتيجة سيئة بسبب عدم مذاكرة الطلاب، ونجح من يستحق فقط.

مجاهد: "المصححون ميعرفهمش عشان يظلموهم "

وعن الطلاب الراسبين بسبب درجة أوضح، أن تم رفع درجاتهم للحد المسموح به إجاباتهم في ورقة الامتحان وفق القواعد المتبعة في هذا الحال لأنهم ابنائنا "نرفعهم تانى على مسئولية مين وهما مش مجاوبين صح؟"، مختتما حديثه بأن المصححين مدرسين بمختلف المدارس "ميعرفهمش عشان يظلموهم ".

رسوب ٤٠٠ طالبة منازل بالصف الأول الثانوي

وكان قد قدم موقع دوت الخليج بث مباشر مع أولياء أمور طالبات أولى ثانوى منازل بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنات، يشتكوا من رسوب 400 طالبة منازل، وتعنت أحد المدرسين معهم أثناء الأمتحان ما أدى إلى حدوث حالة من التوتر داخل اللجان، مطالبين بالتحقيق فى الأمر والنظر فى شكواهم.

وسيطرت حالة من الحزن والوفضى بين أهالي الطالبات بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالمحلة الكبرى.

وأضافت إحدى أولياء أمورالطالبات قائلة: " بني رسبت علشان ناقصة درجة ونص على النجاح.. دا يرضي مين".

وقالت أخرى، " بنتي شاطرة وكانت بتذاكر كل يوم ورسبت في الفزياء والكمياء.. ومش مصدقه أنها رسبت".