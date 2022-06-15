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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704645/مستشار-رئيس-الجمهورية-مصر-خالية-من-فيروس-جدري-القرود-حتى-الآن-فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن وباء كورونا مازال وباء عالمي، ويتم التعامل من خلاله على شقين؛ الشق الأول الوضع العالمي لأن مصر لا تستطيع فصل نفسها عن الوضع العالمي، لأنه مازال هناك إصابات بفيروس كورونا منتشرة في العالم كله، وبالتالي يجب أن يكون هناك احتياطات شديدة وترقب لهذا، الشق الثاني وهو المحلي، فيما يتعلق بالدولة هناك إصابات محدودة من حيث العدد، ومحدودة من حيث شدة المرض أيضا.

وأضاف “عوض تاج الدين”، خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها دوت الخليج عن قناة “الحدث اليوم”، أن عطاءات لقاحات وتطعيمات لفيروس كورونا يساعد أيضا في القضاء على المرض بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة بشكل كبير لأي احتمالات يمكن أن تحدث.

مستشار الرئيس: مصر ليس بها حالات مصابة جدري القرود

وفيما يتعلق بجدري القرود، أكد أن مصر ليس بها أي حالات مصابة بمرض جدري القرود الذي انتشر في العالم، ولكن يوجد حالات في عدة دول مختلفة، موضحا أن مدير منظومة الصحة العالمية يتحدث عن أن هناك زيادة في حالات جدري القرود وأنه يجب أن يكون هناك حذر من هذا الفيروس، وبالتالي يجب العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر المرض بشكل أكبر.

وأردف أن هناك لقاحات موجودة ضد جدري القرود، وهناك خطة احترازية واضحة المعالم ومحددة لكيفية التعامل مع أي حالة اشتباه أو أي حالة تُرصد لهذا المرض، مشددا على أن الدولة المصرية لديها استعداد منذ الإعلان عن وجود هذا الفيروس.

وأثنى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على ما اتخذته مصر من إجراءات ومبادرات مختلفة من أجل العمل على القضاء على الأمراض بصورة كاملة خلال الفترة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، حيث إن مصر قدمت العديد من المبادرات والتي ساعدت كثيرا في تحسين صحة المواطنين واكتشاف الكثير من الأمراض ومعالجتها بشكل مبكر.