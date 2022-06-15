مصطفى مدبولى: منحة ناصر إحدى أهم الآليات لتعزيز دور الشباب وتمكينهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن منحة ناصر هي إحدى أهم الآليات التي تستضيفها مصر لتعزيز دور الشباب وتمكينهم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، إن منحة ناصر للقيادة تعتبر أحد آليات تنفيذ الرؤية المصرية مصر 2030 كونها أحد أدوات تفعيل الشراكة وخارطة طريق الاتحاد الأفريقى للاستثمار في الشباب ومبادئ حركة عدم الانحياز.

وتابع مصطفى مدبولى: نأمل أن تأخذ توصياتكم فى الاعتبار وترفع لصناع القرار في دول عدم الانحياز لما تمثله من قوة سياسية قادرة على تأثير على كافة التطورات الجارية على مستوى العالم.