30 عاما من البطولات.. اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:26 مساءً - احتفل الحساب الرسمي، لاتحاد كرة القدم المصري، بعيد ميلاد النجم الدولي محمد صلاح لأعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الثلاثين، حيث ولد في 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

وعلق الاتحاد المصري لكرة القدم، "ثلاثون عاما من نجاح وإنجازات وحصد بطولات، نتمنى لك المزيد من التوفيق، والوصول إلى العديد من الأرقام القياسية".

وحصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي 2021-2022. يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

وكشف محمد صلاح فى حوار مطول مع مجلة "فرانس فوتبول" مؤخرا عن حلمه الأكبر بحصد البالون دور فى العام الجديد، مؤكدا أنه صدم بترتيبه بالمركز السابع فى الكرة الذهبية.

وأضاف محمد صلاح أن ريال مدريد "عقبة" فى تتويجه بها هذا العام قائلا: إذا لم أفز بتلك الجائزة لعام 2022 فسأفعل كل شيء لأكون الفائز بها فى 2023 وأشار إلى أن ليفربول كان الأحق بالفوز بلقب دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.