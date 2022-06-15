مركز الفكر: اتفاقية الغاز خطوة جديدة فى تحول القاهرة إلى مركز إقليمى للطاقة

جدة - نرمين السيد - وتطرق التقرير إلى التصريحات المهمة التى أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتى كشفت فيها عن توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل.

وكشف المركز المصرى للفكر عن أن الرغبة الأوروبية القوية فى الاستفادة من قدرات مصر اللوجيستية وموقعها الجغرافى المتميز لملء الفراغ المتوقع حدوثه فى الطاقة المصدرة إلى الدول الأوروبية وتحديد الغاز الطبيعى.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرغبة يمكن اعتبارها بمثابة اعتراف دولى آخر بالهدف الذى أحرزته القاهرة فى ملعب شرق المتوسط، وتحولت بموجبه من دولة مستهلكة للغاز إلى دولة تمتلك من الثروة الغازية والمنشآت الصناعية ما يسمح لها بأن تتحول بجدارة إلى كرز إقليمى للطاقة يحظى بالثقة الدولية وهو ما يصب فى النهاية فى خانة تحقيق الأهداف المرسومة فى الخطة المصرية للطاقة.

وأفرد المركز فى تقريره بأنه على الرغم من أن هناك كميات محدودة من الغاز المصرى تصل بالفعل إلى أوروبا إلا أن الطموح المصرى والرغبة الأوروبية فى زيادة هذه الكميات، تبدو واضحة فى مسودة الاتفاقية التى طرحتها المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبى وتم توقيعها بالفعل اليوم.

وكشف التقرير أنه يبدو أن الهرولة المصرية فى اتجاه الشاطئ المصرى لتأمين الاحتياجات الأوروبية من الغاز الطبيعى لم تكن منشآت الإسالة فى دمياط وإدكو مسببها الوحيد، فهذه النتيجة كانت ثمرة مسار طويل من الإجراءات والجهود التى وضعت رفع مكانة قطاع الطاقة المصرية، كأولوية أساسية ضمن أولويات الحكومة خلال المدى المنظور.