القوات المسلحة تستقبل وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة القضاء العسكرى، وفدا يضم 100 من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، للتعرف على اختصاصات القضاء العسكرى ومنظومة العمل به باعتباره جهة قضائية مستقلة طبقا للدستور، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعدد من رجال القضاء العسكرى.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وتضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن النشأة التاريخية للقضاء العسكرى ومراحل تطوره، كذلك مهام هيئة القضاء العسكرى، بالإضافة إلى عرض تقديمى لإدارات هيئة القضاء العسكرى التخصصية المختلفة وما تقوم به من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة خلال كافة مراحل المنظومة القضائية.

وألقى اللواء صلاح محمد الروينى رئيس هيئة القضاء العسكرى، كلمة نقل خلالهـا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لقضاة وقاضيات مصر، مشيرا إلى أن مثل تلك الزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات بين كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية بما يسهم فى تكامل الأدوار والمهام لتحقيق العدالة بكافة ربوع الدولة المصرية.

من جهة أخرى، ألقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، كلمة، أعرب خلالها عن امتنانه لتلك الزيارة، وتقديره لمنظومة العمل بالقضاء العسكرى والتى يلقى على عاتقها مهام جسام من شأنها تطبيق منظومة العدالة بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وفقا للدستور وآليات تنظيم العمل القضائى بجمهورية مصر العربية.

كما ألقى مستشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية للمعلومات محاضرة عن أبعاد الأمن القومى والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدعم ركائز الأمن القومى المصرى لمجابهة كافة التهديدات والتحديات.

واختتمت الزيارة بتكريم أعضاء هيئة القضاء العسكرى المتميزين عن العام القضائى 2021.