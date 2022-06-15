مدبولى : 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة بعد إرجاء زيادة الكهرباء 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التكلفة التى تتحملها الدولة فى قطاع الكهرباء بعد إرجاء أى زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحًا أن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقًا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل فى هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء.





وأكد "مدبولى"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60، تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح 20 مليار جنيه، فبالتالى إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أى زيادات لمدة 6 أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو 10 مليارات جنيه فى بند الكهرباء فقط. وأضاف "مدبولى" : "نحن نكاشف المواطنين كى يعرفوا حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصرى، فى إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطى لهذه الأمور.

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