بث مباشر.. ختام منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة

جدة - نرمين السيد - وتعد منحة ناصر منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة استكمالا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا وقاريا ودوليا من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدريب، وتمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم. وتمثل المنحة إحدى آليات تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030، وميثاق الشباب الأفريقى، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيوى، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخارطة طريق الاتحاد الأفريقى حول الاستثمار فى الشباب، وشراكة الجنوب جنوب، ومبادئ حركة عدم الانحياز.

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