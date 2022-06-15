عاجل- وزير التعليم يعلن التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.





وذلك لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجارى، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وبحسب بيان صحفى، قال الدكتور طارق شوقى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة "الشعبتين العلمية والأدبية"، ويودون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير بكل القطاعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة عليه وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار "شوقى"، إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبا المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظا على مصلحة الطلاب متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة الطلاب، مشددا على مديرى المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.

وأشار "حجازى"، إلى أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، مؤكدا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة "البابل شيت".

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأكدت على التزام الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت" سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية فى الحالات التالية: "أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية، قبل توزيع كراسات الامتحانات والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية".