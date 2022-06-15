رئيسة المفوضية الأوروبية بعد لقائها السيسى: 100 مليون يورو لدعم مزارعى مصر

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قالت ديرلاين: "نحن بحاجة إلى العمل معا لمنع حدوث أزمة أمن غذائى كبرى فى المنطقة".

وواصلت حديثها بالقول: "الآن يقدم الاتحاد الأوروبى 100 مليون يورو لدعم الناس والمزارعين فى مصر".

واختتمت بالقول: "معا سنحشد استجابة عالمية قوية".

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