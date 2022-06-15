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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704648/حكم-قضائي-لإلزام-محمد-رمضان-بدفع-13-مليون-جنيه-لقنوات-MBC

أعلنت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي، حكم قضائي يلزم الفنان محمد رمضان برد 13 مليون جنيه لقناة فضائية عربية.

دوت الخليج يرصد الحكم الإلزامي لـ محمد رمضان

إلزام محمد رمضان بـ 13 مليون جنيه

قررت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 7 يونيو 2022 بإلزام الفنان محمد رمضان برد مبلغ مالي 13 مليون جنيه وكافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC بجانب العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد.

وذلك الحكم القضائي ضد محمد رمضان نتيجة لإخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC الفضائية.

ومن جانبه قال المستشار ثروت عبد الشهيد محامي شبكة قنوات MBC الفضائية إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

أزمات محمد رمضان مع MBC

وأكد المستشار ثروت عبد الشهيد أن "MBC ستديوز" المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان في يوم 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية.

وأضح أنه أخل بالتزاماته التعاقدية علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم، وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، بجانب إلزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائية، ويشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار الذي عرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية.

وشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل المشوار عدد من النجوم مثل دينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل وآخرين.