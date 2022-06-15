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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704646/تفاصيل-إغلاق-المجال-الجوي-في-تونس-بداية-من-الليلة-وحتى-الغد

دوت الخليج

وذكر وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، أنه سيتم تنظيم إضراب عام يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج ابتداء من منتصف هذه الليلة، أي الساعة صفر من يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأكد أن الإضراب يشمل ديوان الطيران المدني والمطارات كاملة يوم غد، وستتعطل بموجبه كل الرحلات من وإلى تونس.

وأشار إلى أن الإضراب العام في كافة المؤسسات والمنشآت العمومية يوم الخميس 16 يونيو 2022، يشمل 15 مؤسسة للنقل العمومي.

تفاصيل إغلاق المجال الجوي في تونس بداية من الليلة وحتى الغد

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن عن تنفيذ إضراب عام في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية.وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.كما يطالب الاتحاد بسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة في علاقة بهذه المؤسسات الحكومية.

كما يطالب الاتحاد بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

كان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أشار في تصريحات له إلى أنّ الحكومة طلبت تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الإستفتاء". كما يطالب الإتحاد بالشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، دون اللجوء إلى الخوصصة الجزئية والكلية.

يشار إلى أنّ الحكومة نفت أيّ نيّة لها في خوصصة المؤسسات الحكومية.