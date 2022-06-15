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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704644/بدرية-طلبة-تتراجع-عن-اختطاف-ابنة-شقيقها-اعتبروني-منزلتش-حاجة

أثارت الفنانة بدرية طلبة ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أعلنت محاولة اختطاف ابنة شقيقها بشكة دبوس.

دوت الخليج يرصد تعليق بدرية طلبة الجديد حول اختطاف ابنة شقيقها

حذف منشور الاختطاف

حذفت الفنانة بدرية طلبة، المنشور الخاص باختطاف ابنة شقيقها التي كانت قد كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت في منشور جديد لها عبر صفحتها الرسمية: «اعتبروني منزلتش حاجة طالما حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلًا».

وتابعت الفنانة بدرية طلبة قائلة: «مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام».

ويشار أن الفنانة بدرية طلبة كانت قد كتبت في تعليقها على صورة يد ابنة شقيقها التي يظهر بها شكة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: «والله ما كنت بصدق ومكانش بييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني.. اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف».

محاولة اختطاف ابنة بدرية طلبة

وتابعت قائلة: «شيروا الكلام ده على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، ده مش بوست منقول، دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا».

ومن ناحية أخرى كانت قد علقت على صلح الثنائي الشهير ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وكتبت عبر صفحتها: “رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة.. حضراتكم استعجلتوا أوي في اللت والشماتة”.

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وأضافت: “وقلتوا كلام متملينوا ومشغتلوش دماغكم إن الخناقة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي، مهو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم، ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح يا حلوين”.