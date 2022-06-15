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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704643/آخرها-مضمضة-حسن-يوسف-أجرأ-تصريحات-النجوم-عن-القبلات

أثار الفنان حسن يوسف ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحه عن القبلات الذي تداوله الكثيرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد أجرأ تصريحات النجوم عن القبلات

تصريحات النجوم عن القبلات

جاء في تصريحات صحفية منسوبة للفنان حسن يوسف: “القبلات مكنش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها لذلك لا تعتبر حرام".

ولكن عاد ونفى الفنان حسن يوسف هذه التصريحات وقال: “كان كلامي إن القبلات في السينما لا تحمل أى أحاسيس وهى مثل الماء لا لون ولا طعم”.

ومن جانبها الفنانة فريدة سيف النصر كانت قد هاجمت مشاهد القبلات في تصريحات لها وقالت: “أنا مش معترفة بالقبلات في الأعمال الفنية مش بيكون لها أهمية”.

أما الفنانة سلوى خطاب فأشارت إلى أن السينما أصبحت أسوأ دون مشاهد القبلات معلقة: "السينما باظت من ساعة ما بطلوا بوس.. احنا كنا بنتعلم المشاعر".

بينما قالت الفنانة نيللي كريم إنها لا تمانع القبلات وقالت عنها عايدة رياض: “مشاهد التقبيل في الأفلام غير حقيقية والبوس في الأفلام حلو".

التقبيل في الأعمال الفنية

ومن جانبها قالت الفنانة سمية الخشاب: “مش هعمل الأدوار دي تاني، لأن جمهوري بيزعل مني"، وأعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، رفض هذه الأدوار وقالت: "بقيت بقرف من البوس، وبطلت أبوس في الأفلام من وقت ما أحمد زكي الله يرحمه عورني في شفايفي”.

وأوضحت الفنانة ياسمين صبري أنها ترفض أداء مشاهد القبلات قائلة: “لا أعارضها ولكن الأمر صعب عليّ" وغيرها من الفنانات والفنانين من أيدوا ولم يجدوا مشكلة في تقديم مشاهد القبلات وآخرين رفضوها وحرموها.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف كان مشاركته في بطولة مسلسل الضاهر برفقة عدد من النجوم وهم رغدة ومحمد فؤاد وتامر عبد المنعم وفريال يوسف ومادلين طبر وسميرة محسن وأحمد التهامي وإنجي شرف وأميرة هاني وصبري عبد المنعم وآخرين.

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