نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بطاقة التموين 2022…. رابط تحديث بطاقة التموين لعام 2022 قبل موعد إيقاف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بطاقة التموين 2022، بالساعات الأخيرة الماضية كثر البحث عن تحديث بطاقة التموين وهذا لأهمية تحديث رقم الهاتف وذلك بعد ظهور رسالة صغيرة على بون العيش لبعض الأفراد تفيد بضرورة تحديث رقم الهاتف والبيانات لتجنب توقف البطاقة، ونعرض لكم خطوات تحديث بطاقة التموين.

تحديث بطاقة التموين قبل الموعد النهائي لإيقاف الدعم

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها عن ضرورة تحديث قاعدة البيانات لمنظمة الدعم التمويني وخاصة رقم الهاتف، وذلك للتمكن من حذف بعض الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني وترك الأسر الأكثر أحتياجا فقط.

وقد صرحت الوزارة أن الموعد النهائي لتحديث البطاقة حتي 31 يوليو المقبل، بدلا من يوم 30 يونيه الحالي.

وصرح الدكتور علي المصيلحي بمد المدة تسهيلا على المواطنين تسجيل أرقام الهواتف لمن لم يتمكن من تسجيله بالفترة السابقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

يتم في الوقت الحالي تحديث بيانات لبطاقات التموين لتسجيل رقم هاتف ويلزم أن يكون ذلك الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة أو رب الأسرة في إحدى شركات المحمول، والتحديث مستمر حتي نهاية شهر يوليو القادم، ويمكن لأي صاحب البطاقة تحديث بطاقته من خلال مكاتب التموين أو عن طريق موقع دعم مصر.

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المواطنين المالكين لبطاقة التموين والمستفيدين من الدعم المصري بضرورة تسجيل أو تحديث رقم الهاتف عن طريق موقع دعم مصر، وتلك الآلية تتم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط دعم مصر.

كتابة رقم بطاقة التموين بالمكان المحدد.

إدخال رقم بطاقة الرقم القومي لحامل البطاقة.

كتابة رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

ترسل على رقم الهاتف رسالة نصية للتأكد من الرقم.

ندخل الكود المتواجد بالرسالة النصية على رقم الهاتف.

ملحوظة: يمكن تحديث البطاقة من خلال التوجه لمكتب التموين التابع للبطاقة التموينية وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة التموينية ورقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

الفئات الغير المستحقة للدعم التمويني والمقرر حذفها

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي بقيام الوزارة بحذف بعض الفئات الغير المستحقة للدعم.

وذلك من خلال التحديث، وبدأت بالفعل في شهر يونيه الجاري، والمقرر حذفهم هم: