الرئيس السيسى: سعدت بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:29 مساءً -

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاءه اليوم مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعى: "سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات".

وأضاف الرئيس السيسى: "وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".