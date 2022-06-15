أخبار مصرية

الرئيس السيسى: سعدت بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:29 مساءً -  

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاءه اليوم مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

 

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعى: "سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات".

 

وأضاف الرئيس السيسى: "وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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