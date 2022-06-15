بيان الاجتماع الوزارى السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع وزراء الطاقة ورؤساء الوفود الدول الأعضاء للمنتدى القبرصى والمصرى والفرنسى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى، كما حضر الاجتماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقب.

بدأ الوزراء ورؤساء الوفود بالإقرار بأهمية دور المنتدى فى خضم التوتر الجيوسياسى الحالى حيث تواجه صناعة الطاقة العالمية تقلبات أسعار كبيرة والتى تؤثر على المنازل وكذلك الأعمال والصناعة.

وأكد الاجتماع على إنجازات المنتدى حتى الآن مع المزيد من التطورات المتوقعة، والتى ستساهم فى التغلب على تحديات الطاقة العالمية من أجل ضمان سوق غاز إقليمى مستدام فى منطقة شرق المتوسط والمساهمة فى تنويع الإمدادات.

وأشار الأعضاء والمراقبون إلى عزمهم على مواصلة التعاون من أجل تحقيق أهداف المنتدى، مع الاحترام الكامل لحقوق أعضائه فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى وأهداف اتفاقية باريس.

وناقش الاجتماع تقدم أعمال أنشطة المنتدى بما فى ذلك الموافقة على نتائج المرحلة الثانية من استراتيجية المنتدى طويلة المدى، والتى تتكون من العناصر الأساسية اللازمة لدعم المنتدى فى تحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية، فضلًا عن تقديم قيمة لاقتصادات الدول الأعضاء وتطوير قطاع الطاقة بها، فى سياق الانتقال نحو صافى انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك الانتهاء من نموذج تشغيل المنتدى والإطار المؤسسى للإشراف على التنفيذ الفعال لاستراتيجية المنتدى طويلة المدى.

وفيما يتعلق بعملية التحول العالمى للطاقة، أعاد الوزراء ورؤساء الوفود التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعى والغازات منخفضة الكربون فى هذا التحول كوقود منخفض الانبعاثات، مما يساعد الاقتصادات على التحول نحو صافى انبعاثات عالميًا، مؤكدين على الضرورة الملحة لتوفير مصادر طاقة أكثر اعتمادية وبأسعار مناسبة ومنخفضة الكربون والتى تدعم النمو العالمى المستدام بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

و استعرض أعضاء ومراقبو المنتدى المبادرة المشتركة التى سيتم تقديمها خلال قمة المناخ COP27،بناءً على مناقشات الاجتماع الوزارى السابق، تلك القمة التى ستستضيفها مصر نيابة عن القارة الأفريقية، والتى تركز على تطوير التوجه الاستراتيجى وخطة العمل للحد من الانبعاثات عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الغاز بالدول أعضاء المنتدى لدعم الانتقال إلى موارد الغاز منخفضة الكربون. بالإضافة إلى التوصية بالسياسات اللازمة لمواءمة الجهود لجمع التمويل وبناء القدرات ونشر التقنيات لإزالة الكربون من غاز شرق المتوسط.

و شارك رؤساء الوفود مع أعضاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز الرئيسيين وكبار ممثلى الصناعة فى اجتماع مائدة مستديرة على هامش هذا الاجتماع الوزارى لمناقشة دور المنتدى المتنامى فى ضمان أمن الطاقة العالمى وتنفيذ الإجراءات المناخية. يمثل أعضاء وشركاء المنتدى المفتاح لتوسع العلاقات التجارية الحالية مع أوروبا، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة، وتنويع إمدادات الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادى.

أتفق السادة رؤساء الوفود على عقد الاجتماع الوزارى القادم فى مقر المنتدى بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2022.

وأعرب الوزراء فى نهاية الاجتماع، عن تقديرهم للسيدة ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرصية لجهودها فى دورها الجديد لرئاسة الاجتماع الوزارى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية لاستضافة المنتدى والاجتماع.

وشهدت السيدة أورسولا فون ديرلاين - رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، «ضمن الاجتماع الوزارى» توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الاتحاد الأوروبى.

و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة أورسولا فون دير لاين - رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، وكذلك السادة وزراء ورؤساء وفود المنتدى لمناقشة المزيد من التعاون فى مجالى الطاقة والمناخ فى منطقة شرق المتوسط، معربين عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمته من دعم للمنتدى منذ إنشائه مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة.