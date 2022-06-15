رفع 1200 حالة إشغال طريق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملات رفع الإشغالات على مدار اليوم للقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حى العجوزة لرفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالطريق العام، وشملت قطاع أرض اللواء وشوارع دجلة والفرات والحجاز وأسفرت عن رفع 430 حالة إشغال وكلبشة عدد من السيارات للانتظار الخاطئ أعلى أرصفة المشاة إلى جانب التصدى لمخالفات البناء فى المهد وإزالة أعمال بناء مخالف بالدور الثامن للعقار 32 شارع إسراء المهندسين وحوائط بميدان الشهداء ناصية شارع عبد القوى أحمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأطلق حى الوراق بحملة على مدار اليوم شملت شوارع الجيش وترعة السواحل وجزيرة محمد ونزلة طناش والكورنيش والتل والمسابك وشارع مدرسة النجاح والتى أسفرت عن رفع عدد 365 حالة اشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وواصل حى الدقى حملاته للقضاء على الظواهر السلبية والتصدى للانتظار الخاطئ وغسيل السيارات بالشوارع والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة وكلبشة عدد من السيارات وذلك لعدم عرقلة حركة سير المشاة والحفاظ على الأسفلت من الأتلاف.

وشن حى الهرم حملات شملت المريوطية واللبينى وأسفرت الحملة عن رفع 210 حالة إشغال وإيقاف أعمال بناء وإزالة سور بدون ترخيص على قطعة أرض فضاء بشارع المدينة المنورة بمنطقة كفر طهرمس والتحفظ على 2 ونش من شوارع فيصل والكيكى من المنصورية لعدم الحصول على تصريح بذلك.

ونفذ حى جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع البحر الأعظم والمحطة والمجزر الآلى المدبح القديم والتى أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال شملت كراسى وشيش وترابيزات وشماسى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى المراكز، أطلق مركز ومدينة البدرشين حملة بمنطقة البربخ وشارع عباس عنانى وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات التى تعوق حركة السير بالطريق العام وإزالة شادر أغنام لعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط 14 توكتوك و8 سيارات للسير عكس الاتجاه ورفع 45 حالة إشغال وتحرير 26 محضر إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.