توريد 95.6 % من المستهدف من القمح بمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى الكميات الموردة من القمح حتى اليوم الأربعاء، بالمحافظة بلغ 220 ألف طن بنسبة توريد 95.6 % من المستهدف حتى الآن من إجمالى المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن.





جاء ذلك وفقا لتقرير المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واستعرضه المحافظ اليوم بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن تعليماته بالتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون. من جانبه، أكد تنفيذ المتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التى لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل .

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