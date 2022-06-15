عاجل- السيسى: مصر والاتحاد الأوروبى يتجهان لمزيد من التعاون بمختلف القضايا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أن العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى، تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة فى مختلف القضايا.





وقال الرئيس السيسى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فى إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات". وتابع الرئيس: "وإننى إذ أعرب عن سعادتى بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة فى مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائى والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

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