محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار

وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وأشار إلى أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على الأسواق والمحلات والمخابز أسفرت عن تحرير 37 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتى تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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