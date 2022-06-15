انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية: نشكر تركيا لمساعدتها فى إحباط هجمات إيرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704638/الخارجية-الإسرائيلية-نشكر-تركيا-لمساعدتها-فى-إحباط-هجمات-إيرانية

أفاد موقع "واللا" العبري بأن وزير الخارجية الاسرائيلى يائير لابيد شكر تركيا حول جهودها للحفاظ على حياة إسرائيلين فى تركيا. ووفق ماجاء فى بيان وزراة الخارجية الاسرائيلية :" تحدث وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو وشكره علي التعاون بين الدولتين وفى جهودها للحفاظ على حياة الاسرائيلين فى تركيا فى مواجهة التهديدات الأيرانية".

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وأعلنت الخارجية التركية أمس بأن :" التحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى تركيا يأتي فى ظل تطورات دولية وداوفع مختلفة". لافتا إلى أن تركيا بلد آمن وأن السلطات التركية تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب فى الداخل و الخارج بدون تمييز"

إحباط إسرائيلى لمخططات إيرانية

ويشار إلى أنه فى الآونة الأخيرة طالبت اسرائيل من مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا وتأتي هذه التحذيرات على خلفية احباط اسرائيل مخططات إيرانية كانت تريد تنفيذها ضد مصالح إسرائيلية فى تركيا .

ويذكر أنه فى وقت سابق كانت وسائل إعلام اسرائيلية قد افادت بأن أجهزة الأمن الاسرائيلي أحبطت محاولات ايرانية لتنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية فى تركيا.

ففى مايو الماضي افادت تقارير بأن مسؤولي الأمن القومي فى إسرائيل قد حذروا من مواطنين اسرائيلين للسفر إلى تركيا بالاضافة إلى ذلك حذروا من امكانية تعرض إسرائيلين لهجمات من الدول التي تجمعها حدود مع تركيا وتأتي هذه التهديدات الايرانية عقب اغتيال العقيد الايراني حسن صياد خدائي.