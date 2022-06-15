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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704637/تقارير-فينسيوس-يجدد-تعاقده-مع-ريال-مدريد-بشرط-جزائي-مليار-يورو

كشفت تقارير صحفية عن نجاح نادي ريال مدريد الإسباني في تجديد تعاقده مع اللاعب فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد لأربع سنوات مقبلة، خاصة بعد النجاح الباهر والتألق اللافت للنظر للاعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي هذا العام، والذي تمكن من خلاله من حصد العديد من الألقاب يأتي على رأسها كل من لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأغلى لجماهير النادي الملكي.

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وتألق جونيور بشكل لافت للنظر مع نادي ريال مدريد الموسم الماضي على وجه التحديد، حيث كان واحد من الأسباب الرئيسية في تتويج نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني إلى جانب زميله الفرنسي كريم بنزيما، وكان واحد من الأسباب الرئيسية في تتويج النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي، حيث سجل اللاعب هدف الفوز بالبطولة في المباراة النهائية التي جمعت المرينجي بنظيره نادي ليفربول في اللقاء الذي أقيم في باريس، وشهد تألق لافت للنظر لكل من محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وحارس الريال البلجيكي تيبو كورتوا والذي حصل على جائزة رجل المباراة نظرًا لتصدياته الخرافية في تلك الليلة.

فينسيوس جونيور يجدد تعاقده مع ريال مدريد

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد وصل لاتفاق مع فينيسيوس جونيور من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 4 سنوات جديدة، في عقد ينتهي عام 2026، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي ظهرت لخطف اللاعب خلال الفترة الماضية، ألا أن اللاعب فضل الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وكشف الصحفي بـ "سكاي سبورت" أن ريال مدريد رفع راتب اللاعب ليكون من أعلى اللاعبين راتبا في الفريق، إلى جانب أنه وضع له شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وتأتي فكرة الشرط الجزائي حتى لا يستطيع أي نادي دفع الشرط الجزائي وخطف اللاعب في أي فترة من الفترات، ولذلك قرر النادي الملكي وضع شرط جزائي تعجيزي على أي نادي، حيث لا يستحق أي لاعب في العالم دفع مليار يورو فيه، وهو ما يربط النجم البرازيلي لأربع سنوات قادمة داخل السنتياجو برنابيو.