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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704632/14-أغسطس--الحكم-علي-6-متهمين-باستعراض-القوة-والقتل-بمدينة-نصر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وامانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

أمر الإحالة

واسندت النيابة العامة، في أمر الإحالة للمتهم منصور س وشهرته منصور الحويطي، 55 سنة، خفير، ومقيم 25 عمارات النصر، و فيصل م وشهرته فيصل الحويطي، 19 سنة، خفير، ويوسف خضر م، ماضي ع ، أحمد ف، عيد م ؛ ٤١ سنه ، مقاول، لأنهم في يوم 2021/6/29، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة المتهمين من الأول إلى الرابع؛ إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم حسين حسن محمد حسن، محمد سالم محمد حسن، محمود حسين حسن محمد، إبراهيم حسن محمد حسن؛ بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالأتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد إقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد؛ وهو أنه في ذات الزمان والمكان.

قتل

كما قتلوا المجني عليه حسين حسن محمد عمدا وذلك بأنه على إثر خلافات سابقه بينهم وبين المجني عليـه وذويه؛ توجهوا إلى مكان تواجدهم لإستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الاول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الأصابة المبينة بتقرير الطب.

خلافات

و أقر المتهم الأول بأنه على إثر خلافات بينه وبين المجني عـلـيـه وذويه، كلـف المتهم الثالث بإحضـار السلاح الناري - بندقيـة ألـيـه - والخـاص بـالأول والتقابـل مـعـه، ثـم تـقـابـلا والثـاني وتوجهــا صـوب المجني عليه وذويه وأطلق أعيرة نارية في الهـواء نتج عنهـا إصابة المجني عليـه والـتي أودت بحياتـه وأنه عقب إرتكابه الواقعة توجه إلى المتهم الخامس وطـلـب مـنـه أن يضع سيارته - والـتـي بـداخلها السلاح الناري - بمقر عمله ثم توجه للمتهم السادس للإختياء بمسكنه.

التحريات

وكشفت تحريات المقدم إسلام عثمان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصـر ثـان سـابقا، قيام المتهم الاول بقتل المجني عليه/ حسين حسن محمد وذلـك بـأن أطـلـق أعيرة نارية من سلاح آلي بحوزته صوب المجني عليه والشاهدين الاول والثاني إستقرت إحداها بصدر المجني عليه وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني إلى الرابع بمكان الواقعة، مضيفا بقيام المتهم بإخفاء السلاح الناري لدى المتهم الخامس وأن الاخير على علم بذلك، وبقيام المتهم السادس بـإيواء المتهمان الأول والثـاني وإخفائهم للحيلوله من ضبطهم، وأنه تمكن من ضبط الأول والثـاني وأرشـده الأول عـن السـلاح النـاري المستخدم في الواقعة، فضبطه وتبين أنها بندقية أليه وضبط 123 طلقة من ذات العيار.