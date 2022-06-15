النائب ياسر عمر يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل موافقة خطة البرلمان على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704631/النائب-ياسر-عمر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-موافقة-خطة-البرلمان-على-مد-وقف-ضريبة-الأطيان-الزراعية-لمدة-سنة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، تم مناقشته في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، لافتا أنه خلال المناقشة أبدى بعض النواب الرغبة في وقف العمل بالقانون لأكثر من عام.

دوت الخليج

موافقة خطة البرلمان على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: بعد مطالبات النواب بمد إيقاف العمل بالقانون، أعلن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي تأجيل الموافقة النهائية علي مشروع القانون وإحالته للجنة الخطة والموازنة للتوافق مع الحكومة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: حضر ممثلو الحكومة اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، وجاءت الموافقة بتعديل في القانون يجيز لمجلس الوزراء مد العمل بمشروع القانون لمدة عام آخر وتمت الموافقة علي هذا التعديل، لافتا أنه تم مد مشروع القانون لثالث مرة، مضيفا: الهدف من القانون هو تخفيف العبء علي الفلاح المصري.

ضريبة الأطيان الزراعية

هذا و وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.