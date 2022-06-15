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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704629/تشييع-جنازة-خال-والدة--محمد-صلاح-في-الغربية

شيع أهالى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، جنازة خال والدة لاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول، إلى مثواه الأخير فى مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن بين أسرته.

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كان قد تعرض خال والدة اللاعب محمد صلاح، لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام السابقة، كان على أثرها وفاته، وقد أدى المشيعون صلاة الجنازة فى المسجد الكبير بالقرية، فى غياب اللاعب العالمى محمد صلاح بحضور والده وبرفقة ماهر شتيه عمدة قرية نجريج.

وتتلقى أسرة "صلاح" واجب العزاء، في الفقيد من خلال توافد المعزيين على دار المناسبات بمنزل عائلته.

إصابة محمد صلاح

يذكر أن الفرعون المصري تعرض للإصابة عقب مشاركته مع المنتخب الوطني ضد منتخب غينيا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2023 بدولة كوت ديفوار وتوجه للقضاء العطلة الصيفية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وغاب صلاح عن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا، والتي هُزم فيها الفراعنة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في ساحل العاج.

محمد صلاح نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده الـ30

ويحتفل محمد صلاح نجم ليفربول بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل صلاح على جائزة الأفضل في ليفربول، بعدمال قدم أداء استثنائي رفقة الفريق الانجليزي خلال هذا الموسم، وكان على مقربة من كتابة التاريخ في حالة تتويجه رفقة الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الانجليزي.

أرقام صلاح هذا الموسم

استطاع صلاح أن يقدم أداءاً فردياً استحق عليه الإشادة من الجميع، فقد حصل على جائزة لقب هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدف.

بالإضافة للقب هداف الدوري الإنجليزي، فالفرعون المصري هو أكثر من صنع أهداف في البريميرليج، بواقع 15هدفاً في الموسم، هذا إضافة عن تسجبله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي عبر فيها الفريق للدور النهائي ولكن خسروا أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.