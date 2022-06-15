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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704628/تركيا-ترفض-مقترح-الناتو-لإجراء-مفاوضات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة على المباحثات أن تركيا رفضت عرض حلف شمال الأطلسي حول إجراء مباحثات ثلاثية مع فنلندا والسويد.

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شروط تركيا لتنضم فنلندا والسويد للناتو

ووفق المصادر فأنه قبل إجراء المباحثات الثلاثية فأن تركيا طالبت من كل من فنلندا والسويد بتقديم مقترحات من أجل أنهاء علاقتهم مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على انه حزب إرهابى .

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر فى الحلف بأن :" بأن الغرض من الأجتماع هو معالجة مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح فى وقت سابق بأن تركيا لا تستطيع أن توافق على عضوية فنلندا والسويد للإنضمام إلى حلف الناتو حتي انهاء علاقتهما مع ممثلى حزب العمال الكردستاني المحظور فى تركيا .

وفى وقت سابق صرح الرئيس التركي بأنه لن يغير موقفه بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتي تتخذا خطوات واضحة تجاه مكافحة الإرهاب.

مؤكدا بأن سياسة توسيع الحلف لن تعود بالنفع على حلف شمال الأطلسي أو على تركيا وذلك فى حالة ما لايتم الأخذ فى الأعتبار المصالح الأمنية لتركيا.

ومن الجدير بالذكر فأنه بإمكان تركيا عرقلة إنضمام فنلندا والسويد للناتو حيث يتطلب دخول اي دولة للحلف العسكري موافقة جميع دول الأعضاء.