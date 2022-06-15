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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704627/حمو-بيكا-لـ-طلاب-الثانوية-العامة-بشوف-كمية-معاناة-يوميا-بسبب-إني-مش-متعلم

دوت الخليج يرصد رسالة حمو بيكا لـ طلاب الثانوية العامة

حمو بيكا وطلاب الثانوية العامة

نشر الفنان حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “رسالة لطلاب الثانوية العامة و الكليات .. هو انا اه مش متعلم واخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح”.

وأضاف: “ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم.. العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب اني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها”.

واستكمل حمو بيكا رسالته قائلًا: “العلم بيستر كتير اوي و بيخليك واعي و متفتح في كل مجالات الحياة..هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس و الجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك و حتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم و معاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس”.

أزمات حمو بيكا

واختتم حمو بيكا: “اتعلموا و خلوا بالكم من تعليمكم و شهداتكم لأنها هتفرق كتير اوي معاكوا و مع عيالكم بعد كده ..انا اه مادخلتش مدارس و ماتعلمتش ، بس حابب كل اللي حواليا ناجح و متعلم و اوعي يوم تقول اهو فلان ناجح بس مش متعلم".

وفي سياق آخر، كان مغني المهرجانات حمو بيكا قد أثار ضجة وموجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام بعد ظهوره في إحدى صالونات التجميل.

وظهر في إحدى صالونات التجميل أثناء قيامه بعمل باديكير لأصابعه ووقتها تعرض لانتقادات كثيرة وهجوم من الجمهور والمتابعين وموجة من السخرية.

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جدير بالذكر أن حمو بيكا مازال يواجه أزمة منعه من الغناء بقرار من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد أن تفاقمت مشكلته حيث أكدت النقابة أنها لن تمنحه أى تصريح بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة.