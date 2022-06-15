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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704616/محافظ-الشرقية-يتابع-الاستعدادات-النهائية-لاستقبال-امتحانات-الثانوية-العامة

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 م، والمقرر انطلاقها يوم الأثنين الموافق 20 / 6 / 2022، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 /7/ 2022.

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وجاء ذلك بحضور االمساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامه مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والمهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق الإسعاف، والمهندس شريف حافظ مدير منطقة تليفونات الشرقية، وممثلا عن شركه مياه الشرب والصرف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

امتحانات الثانوية العامة

وبدء المحافظ الإجتماع، بتقديم الشكر للحضور على مجهوداتهم خلال امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية الفنية والأزهرية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لحسن إدارة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

تجهيز اللجان الامتحانية

وأكد المحافظ، على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الإمتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً.

وأشار غراب، إلى أنه تم وضع الخطط التأمينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية، مشدداً على ضرورة تكثيف الاجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس

وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

التنسيق مع مديرية الأمن والصحة

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية نسقت مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يؤدي 49606 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار كيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية.

استقبال امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

كما تم استعراض استعدادات الجهات ذات الصلة من (صحة – تأمين صحي – كهرباء – اسعاف – مياه شرب – اتصالات) لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال المجاورة بالمدارس وكذلك تكثيف المرور اليومي لفريق صحة البيئة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على اللجان الإمتحانية للتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها.

وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه , وكذلك تحديد أماكن تمركزسيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن رفع حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئه والتعامل معها فوراً.