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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704615/الناتو-تسليم-أسلحة-ثقيلة-لأوكرانيا-يتطلب-وقتا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن دول حلف شمال الأطلسي ستعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تتطلب وقتا".

دوت الخليج

وصرح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفى قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الحلف :" لقد اتخذنا إجراء عاجلا لكن الجهود تتطلب وقتا".

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن :" الأنتقال من معدات الحقبة السوفياتية إلى معدات حلف الناتو يتطلب من الجانب الأوكراني الأستعداد للتعرف كيف تستخدمها لأن استخدامها صعب ".

وشارك الأمين العام للحلف، يوم الثلاثاء، فى أجتماع عقد فى لاهاي مع سبعة حلفاء أوروبين فى الناتو وهم هولندا وبلجيكا وبولندا ورومانيا والبرتغال والدنمارك ولاتفيا.

وشرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عملية تقديم المدافع وتوفير وتدريب للجنود الأوكرانيين على استخدامها.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف فى الأجتماع الوزاري للناتو والذي سيعقبه اجتماع لدول مجموعة الأتصال الذي شكلته الولايات المتحدة الامريكية .

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو بأن :" الوزير ريزنيكوف سيقيم الطلبات العاجلة ونوع المعدات وإيصالها بحيث تكون الاسلحة حاسمة فى ساحة المعركة".

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت بأن الجيش الروسي نجح بأستخدام صواريخ عالية الدقة بتدمير مخزن أسلحة قد حصلت عليه أوكرانيا من حلف الناتو.

ومن الجدير بالذكر انه قبل أن يتم عقد الأجتماع قال مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فى تغريدة له بأن أوكرانيا تطلب الحصول على 300 نظام إطلاق صواريخ متعددة وألفي مدرعة وألف طائرة بدون طيار.