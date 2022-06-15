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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..

05:40 م - الأربعاء 15 يونيو 2022

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية، اجتمع اليوم أعضاء لجنة التمكين الاقتصادي بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرفة عمليات حياة كريمة، وذلك لمناقشة خطة التحالف الوطني لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، وذلك كأحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف الوطني بهدف تقديم الدعم للمواطنين الاكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل لهم بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

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وقد تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل الى ١.١ مليار جنيه مصري في صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاع كبير من المواطنين في جميع المحافظات، وقد تم بالفعل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري تسليم عدد ١٥٠ مشروع متكامل ومُرخص لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم آلاف المشروعات الأخرى مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا في باقي محافظات الجمهورية.

وبناءاً على التكليفات الاخيرة للسيد الرئيس للمجتمع المدني تم الاتفاق على التركيز في توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي ترتبط بملف الاستثمار في التنمية الحيوانيه بغرض تحسين السلالات وتعظيم الانتاجية في محاولة لزيادة العائد الاقتصادي، وأيضًا بغرض التحسين الوراثي للسلالات المصرية وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التتنموي يُخصص ١.١مليار جنية لتنفيذ مشروعات ضمن خطة التمكين الاقتصادي

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.