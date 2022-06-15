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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704634/القوات-المسلحة-تستقبل-وفدا-من-قضاة-وقاضيات-مجلس-الدولة-بهيئة-القضاء-العسكرى

استقبلت هيئة القضاء العسكرى وفداً يضم مائة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة وذلك للتعرف على إختصاصات القضاء العسكرى ومنظومة العمل به بإعتباره جهة قضائية مستقلة طبقاً للدستور، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعدد من رجال القضاء العسكرى.

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ويأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكرى

و تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن النشأة التاريخية للقضاء العسكرى ومراحل تطوره، كذلك مهام هيئة القضاء العسكرى، بالإضافة إلى عرض تقديمى لإدارات هيئة القضاء العسكرى التخصصية المختلفة وما تقوم به من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة خلال كافة مراحل المنظومة القضائية.

وألقى اللواء صلاح محمد الروينى رئيس هيئة القضاء العسكرى كلمـة نقل خلالهـا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لقضاة وقاضيات مصر، مشيراً إلى أن مثل تلك الزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات بين كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية بما يسهم فى تكامل الأدوار والمهام لتحقيق العدالة بكافة ربوع الدولة المصرية.

منظومة العمل بالقضاء العسكرى

كما ألقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة كلمة أعرب خلالها عن إمتنانه لتلك الزيارة، كذلك تقديره لمنظومة العمل بالقضاء العسكرى والتى يلقى على عاتقها مهام جسام من شأنها تطبيق منظومة العدالة بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وفقاً للدستور وآليات تنظيم العمل القضائى بجمهورية مصر العربية .

فيما ألقى مستشار رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية للمعلومات محاضرة عن أبعاد الأمن القومى والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدعم ركائز الأمن القومى المصرى لمجابهة كافة التهديدات والتحديات .

واختتمت الزيارة بتكريم أعضاء هيئة القضاء العسكرى المتميزين عن العام القضائى 2021 .