موعد طرح الاعلان ال16 للاسكان الاجتماعي 2022 شروط التقديم وتفاصيل الشقق المطروحة

البحث عن موعد طرح الإعلان ال16 للإسكان الاجتماعي، يزداد عبر المنصات المختلفة بشكل كبير جدًا، فهناك العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ويبحثن بصورة مستمرة من أجل التعرف على موعد فتح باب التسجيل لشراء كراسات القبول ومنه ثم البدء في عمليات التسجل، ونتيجه لكثر التساؤلات التي تلقتها الجهات المعنية المسؤولة عن الإعلان تم التصريح منذ قليل عن آخر التطورات بشأن موعد فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي للأسرة محدودة الدخل.

موعد طرح الإعلان ال16 للاسكان الاجتماعي

نتيجة لكثرة التساؤلات بشأن هذا الأمر، وإلقاء الضوء عليه من قبل الإعلام المصري، صرحت اليوم الرئيس التنفيذي للإسكان الاجتماعي:”مي عبد الحميد”، عبر مداخلة تلفزيونية في أحد البرنامج، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لطرح الإعلان ال 16 للإسكان الاجتماعي، ولكنه من المحتمل أن يكون في نهاية العام الجاري، ولذلك يرجع إلى بعض القفزات الاقتصادية التي حدثت في الأسواق العالمية مؤخرًا، الأمر الذي يغير في الحد الأدني للأجور.

الإعلان الـ16 للاسكان الاجتماعي

أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه في الفترة من 2014 حتى 2021، تمكن الصندوق من طرح 15 إعلان شقق الإسكان الاجتماعي، كان هدفة الأساسي استهدافه الأسر محدودة الدخل، الذي يبلغ قيمة الدخل الشهري الخاص بهم 2000 جنية مصري شهريًا، وهو الحد الأدني للأجور.

تفاصيل شقق الإعلان 16 للاسكان الاجتماعي

الشقق التي يتم طرحها في الإعلام 16 ستكون مشطبة بالكامل.

تبلغ مساحة الشقة 90 متر*75 للفئات محدودة الدخل.

توجد شقق أخرى موجهة إلى الأسر متوسطة الدخل بمساحة 100*120متر.

لم يتم حتى الإعلان تحدد موعد رسمي لطرح كراسة شروط المرحلة 16 من شقق الاسكان الاجتماعي.

وجود احتمالات كثيرة لزيارة سعر الشقق في الإعلان الجديد.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي