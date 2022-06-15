تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضخ 1.1 مليار جنية فى مشروعات للأسر الاكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:23 مساءً -

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد مظلة الحماية الاجتماعية اجتمع اليوم اعضاء لجنة التمكين الاقتصادي بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرفة عمليات حياة كريمة، لمناقشة خطة التحالف الوطني لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، كأحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف الوطني بهدف تقديم الدعم للمواطنين الاكثر احتياجا، وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.



وقد تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري في صورة مشروعات متنوعة، تستهدف قطاع كبير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية، وقد تم بالفعل في الاسبوع الاول من الشهر الجاري تسليم عدد 150 مشروع متكامل ومرخص لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم الاف من المشروعات الاخرى مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الاكثر احتياجا في باقي محافظات الجمهورية.

وبناءا على التكليفات الاخيرة للرئيس السيسى إلى المجتمع المدني تم الاتفاق على التركيز في توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي ترتبط بملف الاستثمار في التنمية الحيوانية، بغرض تحسين السلالات وتعظيم الانتاجية في محاولة لزيادة العائد الاقتصادي، وايضا بغرض التحسين الوراثي للسلالات المصرية، وبالتالي زيادة الانتاجية من اللحوم والالبان والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي على المدى البعيد.