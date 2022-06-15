عاجل.. السيسى: منتدى غاز شرق المتوسط قادر على حل أزمة الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، قدرة منتدى غاز شرق المتوسط، على القيام بدور محورى خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتى سوف تعود بالنفع على شعوبها.





جاء ذلك خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وشدد الرئيس السيسى على أن هذا الأمر يتطلب تكثيف التعاون الثنائى والإقليمى بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما أشار الرئيس السيسى إلى متابعته الحثيثة لنتائج الاجتماع وما سيتم الاتفاق عليه، مشددا على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه، بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدام لصالح الشعوب والأجيال المقبلة، وهو الأمر الذى يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام فى المنطقة.

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