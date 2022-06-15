جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، بمقر وزارة الخارجية.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، بمقر وزارة الخارجية. و ذلك فى إطار مواصلة مصر مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يلتقى المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.