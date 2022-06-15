رئيس «المصريين الأحرار» لـ دوت الخليج: معيار وجود الأحزاب الحقيقى ليس الوجود فى البرلمان ولكن بتأثيره فى الشارع

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704623/رئيس-المصريين-الأحرار-لـ-تحيا-مصر-معيار-وجود-الأحزاب-الحقيقى-ليس-الوجود-فى-البرلمان-ولكن-بتأثيره-فى-الشارع

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن أى حزب من المهم أن يكون ممثل برلمانيا، ولكن له أدوار أخرى يقوم بها وغير مقتصر على وجوده فى البرلمان، لأن البعض تحدث بأن الحزب انتهى إذا أصبح غير ممثل برلمانيا.

دوت الخليج

رئيس «المصريين الأحرار»: معيار وجود الأحزاب الحقيقى ليس الوجود فى البرلمان

و أضاف خليل: الأمر فى المصريين الأحرار مختلف حيث تفرغنا لأدوارنا الأخرى فى الشارع ولم نحتاج يوما للنقاش مع السلطة التشريعية لان ما يتم تنفيذه من جانب السلطة التشريعية والقيادة السياسية نحن متفقين معها، ونحن فى هذه المرحلة متفرغين أكثر لإعادة البناء والتنظيم والتطوير ودراسة ظواهر المجتمع وتقديم حلول لها على أرض الواقع، ودى رسالة للجميع بضرورة تخفيف الضغط من على مؤسسات الدولة وأن يقوم كل طرف بدوره ونحن فى الأحزاب لنا جزء من هذه الأدوار وبالتالى نقوم بها.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: فرنسا بها 300حزب ولا يوجد أى مشكلة خاصة بالعدد ونرى مشهد سياسى فعال هناك بدون أى خلط.، ولو الأمر فى 10 أحزاب فقط ويعملون بنفس طريقة الخلط ما بين الدور السياسيى والاجتماعى والحقوقى سنكون أمام نفس الضبابية للمشهد السياسى، ووفق الدستور لو تم حل الحزب بسبب عدم تمثيله فى البرلمان سيقوم نفس الأشخاص بعمل حزب جديد بعد الحل بما لا يتعدى 24ساعة ، وبالتالى المعيار الحقيقى ليس الوجود فى البرلمان ولكن المعيار يكون بتأثيرك فى الشارع ولدى المواطن ويارب يكون عندنا 500حزب فى مصر وعندما نكون أمام مشهد سياسى صحى وغير ضبابى سيبقى القوى فقط والمؤثر .

الحوار الوطني

هذا و يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته برؤساء الأحزاب المصرية، فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بمشاركة د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار والذى تحدث فى لقاء موسع بالزميل محمود فايد، عن الخريطة السياسية فى مصر وتطوراتها وانتقاداته لما آلت إليه فى الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى الوعى من جانب المواطن لدور وإيدلوجية الأحزاب المصرية، بجانب إشكاليات الخلط ما بين الدور الحقوقى والأهلى للجمعيات والأحزاب السياسية، مؤكدا على أن الخلط يشوه المشهد السياسى.