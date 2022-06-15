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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704622/وفد-من-أعضاء-التنسيقية-بمجلسي-النواب-والشيوخ-يلتقي-محافظ-القاهرة

لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم..

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب واليسياسيين، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، ووجه بسرعة الانتهاء منها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بهذه الأماكن.

دوت الخليج

وفد من أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ يلتقي محافظ القاهرة

شارك ضمن وفد التنسيقية، النائب محمد تيسير مطر، والنائبة مرثا محروس، والنائبة أية مدني ، من مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي والنائب محمود القط، والنائبة سها سعيد، والنائبة راجية الفقي، والنائب محمد فريد، ولنائب عمرو عزت حجاج، من مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد من أعضاء التنسيقية.

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، إضافة إلى توفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

شهد الإجتماع نواب المحافظ للمناطق الشرقية، والجنوبية،والشمالية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الاحياء

يذكر أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، التقى في المعهد العالي للعلوم الإدارية في أوسيم بمحافظة الجيزة، المهندس عمرو جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية، والمهندس حسني جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التطوير، والدكتور محمد عيد حسونة، عميد المعهد، ومحمد حسين سالم، أمين عام المعهد، والدكتور عبدالمقصود توفيق، وكيل المعهد، لبحث رعاية التنسيقية لنموذج محاكاة النظام السياسي المصري.