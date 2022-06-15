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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704620/13-أغسطس-الحكم-على-3متهمين-في-قضية-أحداث-الذكرى-الثالثة-لثورة-يناير

حجزت الدائرة الرابعة إرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، للنطق بالحكم بجلسة 13 اغسطس، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهمة على ذمة القضية.

القتل والشروع في القتل

وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

المشدد من 3 لـ 5 سنوات لمتهمين اثنين لانضمامهما لجماعة إرهابية

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 5 سنوات متهم والمشدد 3 سنوات لآخر، في إعادة محاكمتهما بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

اتهامات

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

محاكمة مالك عقار فيصل المحترق

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" لجلسة 13 يوليو المقبل، لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

بلاغ للنيابة العامة

كانت النيابة العامة تلقت في 2 فبراير من العام الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

التحقيقات

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.