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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704611/تعرض-ابنة-شقيق-بدرية-طلبة-لمحاولة-خطف-بيستهدفوا-البنات-الكبار

دوت الخليج يرصد تفاصيل محاولة خطف ابنة شقيق بدرية طلبة

ابنة شقيق بدرية طلبة

تعرضت ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة اليوم الأربعاء لمحاولة الخطف، خلال الساعات الماضية، ونشرت الفنانة صورة ليدها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت على الصورة قائلة: “والله ما كنت بصدق ومكنش يجي في بالي أبدًا أن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي اشتكت دي بنت اخويا وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة”.

وأضافت: “أمانة خدو بالكم من بناتكم الآن وأوضح أن البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان وعي الناس ده”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

بدرية طلبة وصلح ياسمين عبد العزيز والعوضي

وفي سياق آخر، كانت الفنانة بدرية طلبة، حرصت على التعليق على صلح الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، ونشرت صورة للثنائي عبر صفحتها وعلقت عليها قائلة: رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة.. حضراتكم استعجلتوا أوي في اللت والشماتة”.

وتابعت بدرية طلبة قائلة: “وقلتوا كلام متملينوا ومشغتلوش دماغكم إن الخناقة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي، مهو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم، ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح يا حلوين”.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وضم العمل في بطولته عدد من النجوم ومنهم خالد الصاوي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمود ياسين وآخرين من النجوم وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا وقت عرضه.