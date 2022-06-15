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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704608/منير-مكرم-يوجه-الشكر-لـ-أشرف-زكي-وأعضاء-نقابة-الممثلين-بعد-حادث-ابنه

شارك الفنان منير مكرم متابعيه وجمهوره مؤخرًا مجموعة صور لنجله بعد تعرضه لحادث، وحرص على أن يطمئن الجمهور والمتابعين ويوجه الشكر للفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان منير مكرم بعد حادث نجله

حادث نجل منير مكرم

علق الفنان منير مكرم على صور نجله التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية شكرا لموقفكم معي في حادثة ابني يوسف”.

وأضاف في منشور آخر عبر صفحته قائلًا: “الدكتور أشرف زكي وقفتك مع ابني يوسف في الحادثة حادثة موت لا تقدر بنفائس العالم، ووقفتك مع جميع أعضاء النقابة من وقتك ووقت أبناءك في ميزان حسناتك و رصيدك مع الله”.

يذكر أن الفنان منير مكرم كان قد أعلن منذ أيام تعرض نجله للإصابة بكسر في الركبة بعد حادث وحرص عدد من النجوم وأعضاء النقابة الاطمئنان والوقوف بجانبه.

منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية

وقال منير مكرم في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وماشاء فعل يوسف منير مكرم كسر في الركبه حادثة".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم كان مشاركته ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل مزاد الشر برفقة الفنان محمد نجاتي، ونورهان، وآخرين.

وشارك منير مكرم أيضًا كضرف شرف خلال أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس برفقة الفنان أحمد مكي وكوكبة من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وآخرين.

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وفي سياق آخر، كان المنتج محمد عشوب فجر مفاجأة قوية عن وجود ابن ثاني للفنان الراحل سمير صبري من فنانة شهيرة وقال في مداخلة هاتفية له: "أقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهما، واحد منهما كان صغيراً، والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة".

وأضاف: "وهناك فنان يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة، وهو الفنان منير مكرم"، ومن جانبه رد منير مكرم في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج وقال: "ليس لدي فكرة عما قاله المنتج محمد عشوب”.