انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضي منصور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك.. ويحدد أسماء العاملين فيها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704604/مرتضي-منصور-يكشف-موعد-انطلاق-قناة-الزمالك-ويحدد-أسماء-العاملين-فيها

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد اعادة افتتاح قناة النادى من جديد، وحيث كشف الأسماء المستمره فى القناة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مؤكدا أن القناة سوف تشهد عودة من وصفهم بكافة الطيور المهاجرة التى غادرت القناة الفترات الأخيرة.

وقال مرتضي منصور: يوم الجمعة 17 يونيو أفتتاح قناة الزمالك الجديدة، وكل الطيور المهجرة رجعت تاني.

وجاءت الأسماء كألاتي:

- خالد الغندور يظهر يومين على قناة الزمالك

– أحمد جمال يظهر يومين على قناة الزمالك

- طارق يحي يظهر يومين على قناة الزمالك

- كريم أبو حسين يظهر يوما واحدا على قناة الزمالك.

- ظهور خالد لطيف ومصطفى يونس وجمال عبد الحميد في يوم واحد على قناة الزمالك، و استمرار برنامج نيرة الأحمر.

وتابع مرتضي منصور: كاميرا قناة نادي الزمالك ستتواجد خلال 24 ساعة في اليوم لمتابعة كل ما يحدث داخل نادي الزمالك.

وواصل: سيتم عمل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك كل يوم جمعة مع الشركة المسئولة عن القناة لمتابعة التطورات داخل قناة الزمالك والخريطة الخاصة بالبرامج.

واردق: مرتضي منصور: غير مسموح لأي شخص يظهر على قناة الزمالك من الإعلاميين أن يهاجم النادي الأهلي ومن يفعل ذلك يظل في البيت أفضل.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.