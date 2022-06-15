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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704618/وزير-الدفاع-يلتقي-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإماراتية-لبحث-سبل-تعزيز-التعاون-والعلاقات-العسكرية-المصرية-والإماراتية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق الرك حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

دوت الخليج تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية فى مختلف المجالات العسكرية ، مشيراً إلى أهمية إستمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتى وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يسهم فى مجابهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة. من جانبه أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات. رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يناقش نظيره الإماراتى فى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك حضر اللقاءات عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الإماراتى بالقاهرة.

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