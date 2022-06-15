أخبار مصرية

وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية المصرية والإماراتية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية المصرية والإماراتية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704618/وزير-الدفاع-يلتقي-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإماراتية-لبحث-سبل-تعزيز-التعاون-والعلاقات-العسكرية-المصرية-والإماراتية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق الرك حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

d7858d01a6.jpg

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية فى مختلف المجالات العسكرية ، مشيراً إلى أهمية إستمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

52064bbd58.jpg

 

وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

7e414e8d4d.jpg

 

كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتى وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يسهم فى مجابهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

6ba2d8e527.jpg

 

من جانبه أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يناقش نظيره الإماراتى فى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك

 

حضر اللقاءات عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الإماراتى بالقاهرة. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية المصرية والإماراتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا