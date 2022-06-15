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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704609/اعرف-درجات-الحرارة-في-مصر-لمدة-أسبوع-وحالة-الطقس-المتوقعة

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، أصبحت من الأكثر بحثًا حسب مؤشرات جوجل، نظرًا لاهتمام المواطنون بمعرفة درجات الحرارة المتوقعة كل يوم وعلى مدار الأسبوع، وتحذيرات هيئة الأرصاد؛ لتفادي الخروج أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع في مصر، وحالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع الطقس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

وأعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس المتوقعة بداية من الغد الخميس 16 يونيو وحتى الثلاثاء 21 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

1- الخميس 16 يونيو والجمعة 17 يونيو: تشهد البلاد نشاطًا للرياح أحيانًا في المساء، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلااد.

2- السبت 18 يونيو: تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

3- الأحد 19 يونيو: من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

4- الإثنين 20 يونيو: من المتوقع حدوث نشاطًا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

5- الثلاثاء 21 يونيو: سيكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر لمدة أسبوع

العظمى الصغرى

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 23

السواحل الشمالية 28 22

جنوب سيناء 38 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 40 26

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 24

السواحل الشمالية 28 22

جنوب سيناء 38 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 41 26

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 23

السواحل الشمالية 28 21

جنوب سيناء 37 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 42 27

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية 29 22

جنوب سيناء 37 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 42 27

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 22

السواحل الشمالية 29 21

جنوب سيناء 37 26

شمال الصعيد 36 24

جنوب الصعيد 42 26

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية 28 21

جنوب سيناء 36 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 41 27