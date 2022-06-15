تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، تصدرت الأكثر بحثًا حسب مؤشرات جوجل، حيث تزايدت معدلات البحث عنها بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى العاملون والموظفون لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو قبل عيد الأضحى 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للموظفين

وينشر موقع دوت الخليج، مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، والأماكن التي يمكن منها سحب مرتبات شهر يوليو 2022.

صرف مرتبات شهر يوليو 2022

كانت وزارة المالية قد حددت عدة أيام لصرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2022، وتقسيم الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها لمنع التكدس وتسهيلًا على المواطنين.

وبدأ العديد من في البحث عن مواعيد صرف المعاشات والتأمينات شهر يوليو 2022، والأماكن المتاحة لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 لجميع موظفي الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

أوضحت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو بداية من يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته، حيث حرصت الوزارة على توفير مرتبات شهر يوليو 2022 قبل فترة من قدوم عيد الأضحى المبارك، ليتمكن الموظفين من شراء احتياجاتهم المختلفة والاستعداد للعيد المبارك.

طرق صرف مرتبات شهر يوليو 2022

أوضحت هيئة التأمينات، أنه يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك المصرية كذلك ماكينات البريد المصري والمنتشرة بمحافظات القاهرة، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2022 من خلال المحافظ الإلكترونية، كذلك متاح صرف مرتبات شهر يوليو 2022 من خلال ماكينات فوري.

بطاقة ميزة لصرف مرتبات شهر يوليو 2022

أعلنت التأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات ومرتبات شهر يوليو 2022، عن طريق كارت ميزة، حيث أصدرت تعليميات وتحذيرات لأصحاب المعاشات بضرورة تحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقة كارت ميزة والتي ستنتهي في يونيو 2022.