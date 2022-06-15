رئيس مجلس النواب: تغير المُناخ تحدي استثنائي وخطير ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية ولا صوت يعلو فوق «انقاذ كوكب الأرض»..برلمانيون: كارثة يجب الوقوف ضدها

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704619/رئيس-مجلس-النواب-تغير-المناخ-تحدي-استثنائي-وخطير-ومتعدد-الأبعاد-والتداعيات-السلبية-ولا-صوت-يعلو-فوق-انقاذ-كوكب-الأرضبرلمانيون-كارثة-يجب-الوقوف-ضدها

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بمدينة شرم الشيخ،بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمرالفعاليات خلال الفترة من 15 – 16 يونيو.

دوت الخليج ويشارك في فعاليات المؤتمر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يشهد مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلًا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة.

محمد السلاب : تغير المناخ كارثة يجب الوقوف ضدها والدولة المصرية أتخذت خطوات عدة لمواجهتها

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، ان تغير المناخ يمثل تحديًا وجوديًا خطيرًا يواجه دول العالم أجمع ومع الأسف الإجراءات التي تم اتخاذها علي أرض الواقع لم تكن بالجدية و بالسرعة الكافية لمواجهة التداعيات المتوالية التي خلقت العديد من الظواهر المناخية السلبية الحادة كالجفاف او الفيضانات وهي تؤدي الي تهديد لجميع أنشطة الحياة البشرية و طبيعة الحياة التي نعرفها.

وطالب السلاب خلال كلمته، اليوم، بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان، "حشد البرلمانيين الشباب لمواجهة التغير المناخي"، بتبني آليات فعالة وعلي رأسها إعداد موازنات خضراء لضمان تخصيص الأموال اللازمة للمشروعات الخضراء تعني بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف مع تبعاتها.

وأشاد السلاب بجهود الدولة المصرية فى التوجه نحو المشروعات الخضراء عبر تخصيص المبالغ المالية المطلوبة في الموازنة لدعم التوجه نحو الطاقة المتجددة؛ مثل وسائل النقل العام النظيفة ؛ والنهوض بالريف؛ وإنشاء مشروعات تنمية بقنوات الري ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ وإدارة النفايات الصلبة؛ بخلاف مشروعات النقل التي تخفض استخدام الوقود الحفري، حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء بالموازنة العامة الحالية لحوالي 15% بقيمة 447 مليار جنيه وتستهدف الدولة المصرية الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول عام 2024.

وطالب النائب برلمانات العالم، بالسعي إلى جعل البرلمان مؤسسة خضراء بخفض إسهامه في الانبعاثات الكربونية و بدعم الممارسات الصديقة للبيئة التى تعزز حماية البيئة مثل استخدام الطاقة النظيفة في وسائل الانتقال الخاصة به، و استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مبانيه، و غير ذلك من الأوجه التي تدعم تطوير البرلمان ليصبح برلمانًا أخضر.

وفى ختام كلمته وضع النائب محمد السلاب عددًا من التوصيات الهامة، التي تضمنت العمل على رفع مستوي الوعي البيئي لدى الشعوب وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم إتباع ذلك بتشريعات تغلظ العقوبات على الممارسات المضرة بالبيئة، كما يجب العمل على مراجعة القوانين القائمة لضمان توافقها مع المعايير والأهداف البيئية التي تضعها الدولة.

النائب أحمد فتحي يشارك فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، الذي ينظمه مجلس النواب المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد دوارتي باتشيكو.

وأعرب فتحي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، موضحا أن الدولة المصرية حريصة خلال السنوات الماضية علي دعم وتمكين الشباب في الحياة السياسية، كما أنها تمتلك رؤية طموحة علي تدشين العديد من المحافل الشبابية العالمية، لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن النسخه الثامنة من المؤتمر والذي يتم تنظيمة في مصر، سيتناول قضية تغير المُناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، كما أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن مصر أتخذت الكثير من الخطوات الجادة للتعامل مع قضية التغيير المناخى التى تمثلت فى إطلاق "الاستراتيجية القومية لتغير المناخ فى مصر 2050"، بالإضافة إلي لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، المُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضا، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022.

رئيس حزب العدل يشارك في مؤتمر البرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

يشارك النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية تمثل أكثر من 60 دولة، إضافة لوفود المنظمات الدولية المراقبة، ويقام المؤتمر بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، حيث يتناول المؤتمر العديد من القضايا أبرزها قضية المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وما يتعلق بحالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان، والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.